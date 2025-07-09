Отравившийся газом во время выкапывания выгребной ямы в Уфе в реанимации

Один из отравившихся газом во время копания выгребной ямы в Уфе находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщил в соцсетях министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Еще двое лечатся в токсикологии, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Все трое находятся в городской больнице №21.

Как сообщал «Ъ-Уфа», на территории частного дома на Трудовой улице четыре человека устанавливали емкость для сточных вод. 38-летний мужчина скончался до приезда скорой, трое госпитализированы. Предполагается, что они отравились метаном.

Инцидент произошел вчера в девятом часу вечера.

Майя Иванова