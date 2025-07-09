МККК с 2022 года принял 134 тыс. запросов о пропавших из-за конфликта на Украине

Международный Комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что с марта 2022 года принял 134 тыс. запросов о розыске пропавших без вести в результате российско-украинского конфликта. В это число входят пропавшие с обеих сторон военные и гражданские лица.

За указанные период сотрудники МККК передали 14,2 тыс. семей информацию о судьбе или местонахождении пропавших родственников. Кроме того, 18,6 тыс. сообщений военнопленных было передано их семьям и обратно.

В мае МККК сообщал о 116 тыс. открытых дел по поиску пропавших, в июне — о 126 тыс. запросов о розыске от родственников.

Подробнее о работе комитета — в интервью главы делегации МККК в РФ Бориса Мишеля.

Полина Мотызлевская