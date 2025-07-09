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500 тысяч квадратных метров жилья ввели в Ярославской области

В Ярославской области по итогам первого полугодия 2025 года в эксплуатацию введено более 500 тыс. кв.м. жилья. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года рост составил 3%. Об этом сообщили в правительстве области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К настоящему моменту годовой план по строительству, составляющий 932 тыс. кв.м., выполнен на 54%. Индивидуального жилья введено 380 тыс. кв.м., остальное — многоквартирные дома.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году в Ярославской области было построено 397 тыс. кв. м многоквартирных домов и 557 тыс. кв. м индивидуального жилищного фонда.

Алла Чижова

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