В суд направлено уголовное дело о покушении на мошенничество

В Центральный районный суд Оренбурга направлено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в июле 2023 года обвиняемый предложил руководителю коммерческой организации из Соль-Илецка «решить с представителями налоговой службы вопрос о непроведении в отношении фирмы выездной налоговой проверки» за деньги. Фигурант получил от потерпевшего 2,1 млн руб. Проверочные мероприятия все же состоялись, обвиняемый по требованию директора вернул полученные деньги.

В январе 2025 года обвиняемый решил похитить у потерпевшего деньги и предложить ему «принять меры для уменьшения выявленной налоговыми органами недоимки за 2,7 млн руб.». При получении денег злоумышленник был задержан.

В прокуратуре отмечают, что на имущество обвиняемого стоимостью свыше 1 млн руб. наложен арест. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом до 1 млн руб.

Руфия Кутляева