ТГУ и Институт AIRI создали лабораторию ИИ в области молекулярной инженерии

ТГУ и Институт AIRI на площадке Инжинирингового химико-технологического центра в Томске открыли лабораторию искусственного интеллекта (ИИ) в химии и молекулярной инженерии. Подразделение займется разработкой и внедрением методов ИИ для создания новых материалов и лекарств на основе анализа химических, биологических и медицинских данных.

Как рассказали в ТГУ, в новой лаборатории ученые смогут создавать методы прогнозирования физико-химических свойств химсоединений и алгоритмы анализа квантовых закономерностей в атомной и молекулярной физике. Будут проводить исследования в области молекулярной- и биоинформатики на уровнях ДНК, клеток и тканей, разрабатывать цифровые помощники и интеллектуальные системы поддержки принятия решений для химических технологий.

«Мы сосредоточимся на создании вычислительных подходов, которые позволят эффективно использовать потенциал технологий искусственного интеллекта. В свою очередь эксперты из ТГУ возьмут на себя экспериментальную валидацию предложенных методов»,— пояснил руководитель научной группы «ИИ в науках о жизни» Института AIRI и научный руководитель новой лаборатории Артур Кадурин.

Михаил Кичанов