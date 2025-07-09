Двое сарапульцев задержаны за организацию игорного заведения в жилом доме

Силовики задержали двух сарапульцев, организовавших игорное заведение в одном из зданий, сообщили в МВД по Удмуртии. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

Следствием установлено, что 30-ти и 34-летний задержанные организовали игровой клуб в здании на улице Молодежная. Они предоставляли посетителям доступ к азартным играм через интернет на компьютерах. Один из организаторов был судим за аналогичное преступление в 2023 году.

Следователи провели обыски и допросили подозреваемых. Они задержаны. Им будет предъявлено обвинение. В суд направят ходатайство об избрании им меры пресечения. По статье предусмотрено до четырех лет лишения свободы.