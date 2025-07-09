Краевые власти утвердили методику расчета стоимости платных парковок

Правительство Пермского края издало постановление о методике расчета стоимости платных парковок на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения. Ранее прокуратура указала мэрии Перми на незаконность ее постановления о повышении стоимости парковки, напомнив, что утверждение методики расчета стоимости находится в компетенции краевых властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно документу, размер платы определяется на основе экономического механизма баланса спроса и предложения и направлен на поддержание максимальной заполняемости парковок на уровне от 70 до 85%. При этом максимальный размер платы не может превышать 100 руб. за один час. Муниципалитетам рекомендовано использовать эту методику для установления стоимости парковок на своих территориях.

В мае 2025 года краевая прокуратура направила отрицательное заключение на проект постановления администрации Перми, предусматривающего увеличение с 1 июля 2025 года платы за пользование парковками общего пользования местного значения города Перми. В надзорном органе пояснили, что с 1 марта 2025 года полномочия по утверждению методики расчета размера платы за пользование платными парковками переданы правительству Пермского края. Краевые же власти соответствующий нормативный акт на тот момент не приняли.