АПК Ставрополья составляет 90% кредитного портфеля «Кубань Кредит»

Предприятия агропромышленного комплекса Ставропольского края формируют 90% корпоративного кредитного портфеля местной дирекции Банка «Кубань Кредит». Об этом заявил директор Ставропольской региональной дирекции банка Дмитрий Лисицын.

Директор Ставропольской региональной дирекции банка Дмитрий Лисицын

Фото: пресс-служба КБ «Кубань Кредит» ООО

«Объем корпоративного портфеля нашей молодой дирекции в Ставропольском крае достиг 2 млрд рублей, и свыше 90% этих средств – кредиты для сельхозпроизводителей, – пояснил Лисицын. – Для «Кубань Кредит» с его 30-летней историей на юге страны поддержка АПК является стратегическим приоритетом. Это основа экономики региона, и ее устойчивость имеет ключевое значение».

Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию (инфляционное давление, рост ключевой ставки, ужесточение регулирования в 2024-2025 гг.), банк сохраняет статус надежного партнера для аграриев Юга России. Общий корпоративный портфель «Кубань Кредита» на начало июля составил 92,5 млрд рублей, из которых 55 млрд рублей (около 60%) направлено в агросектор.

Для ответа на вызовы рынка банк адаптировал кредитную политику, предложив аграриям гибкие продукты с учетом отраслевой специфики. Удержанию лидерских позиций в ЮФО и СКФО, по словам г-на Лисицына, способствуют глубокая отраслевая экспертиза, региональная фокусировка и оперативность в работе с клиентами.

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