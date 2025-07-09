Поездки в такси в Челябинской области с начала года подорожали на 8%

В первой половине 2025 года в Челябинской области замедлился рост цен на такси, сообщили в «Яндекс Такси». Средняя стоимость одной минуты поездки увеличилась на 8%, с 20 до 22 руб. Для сравнения, в Москве и Подмосковье цены выросли на 16%, с 31 до 36 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Аналитики связывают замедление роста цен с несколькими факторами. В регионе стало больше свободных машин, что снизило частоту применения повышающих коэффициентов. Мягкая зима 2024–2025 годов также способствовала стабилизации цен. Важную роль сыграли водители на личных автомобилях, которые помогли сгладить пиковые нагрузки, удерживая рост цен на 10–15% ниже потенциального уровня.

Аналитики предупреждают, что дальнейший рост цен на услуги такси неизбежен из-за того, что дорожают автомобили и их обслуживания, а также ужесточается миграционная политика, что ведет к дефициту водителей.

Анастасия Гемель