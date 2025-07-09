Александр Бастрыкин поручил проверить усадьбу Богоявленской в Нижнем Новгороде

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил нижегородскому управлению ведомства проверить жалобы жителей на состояние усадьбы Елизаветы Богоявленской — объекта культурного наследия регионального значения на улице Большой Печерской. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Жители усадьбы 1871 года постройки пожаловались, что здание разрушается, протекает крыша, а инженерные коммуникации неисправны. Капитальный ремонт дома планируется не ранее 2032 года, отметили в ведомстве.

В СУ СКР по Нижегородской области организована процессуальная проверка, о результатах которой доложат господину Бастрыкину.

Владимир Зубарев