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Александр Бастрыкин поручил проверить усадьбу Богоявленской в Нижнем Новгороде

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил нижегородскому управлению ведомства проверить жалобы жителей на состояние усадьбы Елизаветы Богоявленской — объекта культурного наследия регионального значения на улице Большой Печерской. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Жители усадьбы 1871 года постройки пожаловались, что здание разрушается, протекает крыша, а инженерные коммуникации неисправны. Капитальный ремонт дома планируется не ранее 2032 года, отметили в ведомстве.

В СУ СКР по Нижегородской области организована процессуальная проверка, о результатах которой доложат господину Бастрыкину.

Владимир Зубарев