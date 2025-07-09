Компании в Челябинской области ищут 25 тыс. сотрудников

В Челябинской области компании активно нанимают сотрудников: в июне работодатели разместили 24,5 тыс. вакансий. Об этом сообщили в hh.ru.

Больше всего предложений — в сфере рабочего персонала (6,3 тыс. вакансий, 26% от общего числа). На втором месте — продажи и обслуживание клиентов (5,3 тыс., 22%), на третьем — производство и сервис (5 тыс., 21%). Также высок спрос на строителей и специалистов по недвижимости (4,6 тыс., 19%) и работников розничной торговли (3,2 тыс., 13%).

По сравнению с маем число вакансий в регионе выросло на 2%. Наибольший рост спроса зафиксирован в сферах: фитнес и салоны красоты (+12%), HR и тренинги (+9%), рабочий персонал, строительство, автобизнес (по +8%), наука и образование (+7%).

При этом снизилась потребность в административном персонале (-16%), домашнем персонале (-7%), в сферах искусства и IT (-6% и -3% соответственно).

Анастасия Гемель