Определен подрядчик для реставрации земской управы в Соликамске

Победителем конкурса на право реставрации объекта культурного наследия регионального значения — памятника «Управа земская» в Соликамске признано пермское ООО «Пермстроймет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соликамский краеведческий музей Фото: Соликамский краеведческий музей

Компания стала единственным участником торгов. Стоимость контракта составит 50,9 млн руб.

Как указано в техническом задании, подрядчик должен будет отремонтировать фасад здания, внутренние помещения, заменить инженерные сети.

Здание земской управы было построено во второй половине XIX века. В настоящее время в здании располагается МБУ ДО «Детская школа искусств».

ООО «Пермстроймет» зарегистрировано в апреле 2003 года в Перми. Основной вид деятельности — производство прочих отделочных и завершающих работ. Выручка за 2024 год составила 313 млн руб. Компания участвовала в роли поставщика в 665 государственных закупках на сумму 4,7 млрд руб.