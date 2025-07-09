На депутатские кресла в городском совете Орска претендуют 96 кандидатов

В Орске завершился этап выдвижения кандидатов на выборы в городской совет депутатов. Территориальные избирательные комиссии Советского, Октябрьского и Ленинского районов приняли документы от представителей пяти партий и самовыдвиженцев. На 25 мандатов претендуют 96 кандидатов. Об этом сообщает избирательная комиссия Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Единая Россия» представила 25 кандидатов, «Коммунисты России» — 24, КПРФ — 18, «Справедливая Россия — За правду» — 9, а партия «Новые люди» — одного кандидата. В порядке самовыдвижения заявились 19 человек.

Кандидаты должны подать документы до 18:00 18 июля. Избирательные комиссии проверят их на достоверность и наличие пассивного избирательного права. Окончательный список будет опубликован до 27 июля.

Георгий Портнов