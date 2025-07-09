Yota: свердловчане стали на 11% реже совершать телефонные звонки

Жители Свердловской области стали на 11% реже совершать телефонные звонки, при этом потребление интернет-трафика выросло на 28%, следует из статистики компании Yota за год. Чаще всего традиционной связью пользуются мужчины — на них приходится 55% трафика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Спад интереса к традиционным телефонным звонкам фиксируется у абонентов всех возрастных категорий. Сильнее всего он проявляется у молодежи: по данным с января по май 2025 года, у пользователей 14-24 лет средний объем голосового трафика упал на 18%, у абонентов 25-35 лет — на 16%. Объем передачи интернет-данных вырос на 20% и 19% соответственно. Как отмечают аналитики Yota, заметно реже стали звонить и люди старше 56 лет: количество звонков от них снизилось на 10%, а потребление интернет-трафика возросло на 32%.

При этом пользователи средних возрастов ведут себя более консервативно. Всего на 4% реже по телефону звонить стала аудитория 36-45 лет, тогда как сетевой трафик вырос на 33%. Уральцы 46-55 лет стали на 5% реже использовать традиционную связь, при этом объемы передачи данных через интернет выросли на 40%.

Эксперты отмечают, что в мессенджерах пользователи чаще выбирают видеозвонки вместо аудио. Для таких звонков свердловчане чаще всего выбирают WhatsApp, Telegram и FaceTime. Согласно анализу оператора «МегаФон», в июне число видеозвонков по WhatsApp увеличилось на 11% относительно показателей прошлого года, а в Telegram объем трафика, потраченного на звонки, вырос в 3,1 раза.

Ирина Пичурина