Приватизируют изъятый у экс-владельцев «Макфы» пакет акций «Челябинскоблгаза»

Правительство России включило в прогнозный план приватизации федерального имущества в 2025-2027 года изъятый во время национализации холдинга «Макфа» пакет акций ОАО «Челябинскоблгаз». Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «МАКФА» Фото: АО «МАКФА»

По решению Центрального районного суда Челябинска от 8 мая 2024 года в собственность государства перешли 57,59% акций ОАО «Челябинскоблгаз», а также акции АО «Макфа» и активы еще 25 связанных с ней компаний, ранее принадлежавшие экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу и бывшему депутату Госдумы РФ Вадиму Белоусову.

Основной вид деятельности ОАО «Челябинскоблгаз» — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. По данным «Интерфакса», на конец 2024 года еще 15,6% акций компании принадлежали Газпромбанку, 14,39% — АО «Челябинскгоргаз», 12,3% — банку «Россия».