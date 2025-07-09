В России объем выдач ипотеки за полгода сократился на 47%

Объем ипотечного кредитования в России в первом полугодии 2025 года сократился на 47% в годовом выражении, сообщил ВТБ. По данным банка, за шесть месяцев россияне получили около 1,5 трлн руб. жилищных кредитов, передает «Интерфакс».

Основной спрос обеспечивает господдержка — на нее пришлось 78% всех выдач. Лидером остается семейная ипотека с долей 69%, отметили в банке.

В июне банк выдал 309 млрд руб. ипотеки, что на 8% больше, чем в мае, но на 60% меньше, чем год назад. ВТБ в этом месяце оформил 9,5 тыс. сделок на 53,6 млрд руб. (+38% к маю). С начала года банк выдал 37 тыс. кредитов на 198 млрд руб., что значительно ниже показателей 2024 года.