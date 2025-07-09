Главу аппарата администрации Жигулевска допросили по делу о взятках в правительстве

Силовики допросили руководителя аппарата администрации Жигулевска Алексея Домничева. Следственные действия с чиновником были проведены в рамках расследования уголовного дела в отношении главного консультанта управления по взаимодействию с муниципальными образованиями министерства внутренней политики Самарской области Максима Мрыкина. Об этом «Ъ-Волга» сообщил источник в силовых ведомствах.

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По словам собеседника издания, Алексея Домничева допрашивали в течение суток, затем отпустили. При этом размещенная в СМИ информация о задержании главы аппарата администрации Жигулевска на 48 часов не соответствует действительности, уточнил источник. Администрация Жигулевска ситуацию не комментирует.

В отношении Максима Мрыкина и жителя Самары расследуется уголовное дело о посредничестве во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (п.п. «а, б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Оно было возбуждено по материалам регионального УФСБ РФ.

Следствие установило, что в июне 2025 года подозреваемые получили 900 тыс. руб. от местного жителя за помощь в регистрации его кандидатом в депутаты. Они выступили посредниками в передаче взятки. Суд арестовал Максима Мрыкина.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале написал, что правительство региона оказывает силовикам «максимальное содействие при расследовании этого и других коррупционных преступлений» и что наказание за преступление «должно быть неотвратимым, невзирая на должности».

Георгий Портнов