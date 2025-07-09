Площадь в Свердловском районе Перми сменила название

Бывшая площадь Карла Маркса в Свердловском районе Перми переименована в площадь Трудовой доблести. Постановление об этом подписал глава города Эдуард Соснин. Первым на это обратил внимание «Новый компаньон». В ближайшее время остановки общественного транспорта также будут переименованы в соответствии с новым названием.

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Как сообщал «Ъ-Прикамье», в середине мая 2025 года общественный совет по топонимике поддержал решение о переименовании площади Карла Маркса в площадь Трудовой доблести. С этой инициативой ранее выступила пермская городская общественная организация «Ветераны «Пермских моторов».

Напомним, в 2020 году указом президента РФ Владимира Путина Перми присвоено почетное звание «Город трудовой доблести», позже на площади Карла Маркса установили стелу, посвященную истории трудового подвига прикамцев в Великой Отечественной войне. Весной этого года на здании по адресу: ул. Чернышевского, 23, напротив стелы разместилась конструкция «Пермь – город трудовой доблести».