В Саратове для губернатора создан дашборд

В Саратовской области создана специальная информационно-аналитическая система, которая передает главе региона оперативные данные по наиболее значимым вопросам. Об этом в облдуме на «правительственном часе» рассказал министр цифрового развития связи региона Владимир Старков.

По словам господина Старкова, все началось с создания инвестиционного центра губернатора Саратовской области, который, как информационно-аналитическая система был передан министерству цифрового развития в 2022 году. Сейчас центр содержит более 1,4 тыс. показателей социально-экономического развития региона. Данные собираются как в полуавтоматическом, так и в автоматическом режиме.

Помощь в этом проекте оказывает координационный центр правительства Российской Федерации. 19 сентября 2023 года был создан координационный центр правительства Саратовской области. Регион участвовал в пилотном проекте РФ – так называемом «дашборд губернатора», который существует далеко не во всех регионах. Глава регионального минцифры считает, что участие в нем дало ряд преимуществ: были перенесены методологии из федерального аналитического центра при правительстве Российской Федерации, там же проходило обучение сотрудников.

Координационный региональный аналитический центр оперативно собирает данные, отслеживает ключевые показатели, визуализирует данные в таблицах, диаграммах, графиках, уточнил Владимир Старков. По его мнению, именно эта система помогла оперативно решить вопрос с некачественной выгрузкой медицинских электронных документов.

Для создания дашбордов специалисты работают с госорганами и с МВД. Согласно нормам правового акта, в состав аналитического центра правительства области входят представители 22 исполнительных органов области, которые привлекаются к решению поставленных задач в зависимости от необходимых компетенций.

Министр рассказал о следующих «цифровых продуктах, созданных аналитическим центром правительства за прошедшие два года». Это дашборды, представленные в виде графиков: уборка придомовой территории в Балаково в зимний период, места концентрации ДТП, посевная кампания, паводковая обстановка, мониторинг заработной платы по видам экономической деятельности по регионам ПФО, динамика подготовки к отопительному сезону, передвижение общественного транспорта, исполнение национальных проектов в регионе

«Так, смотрите, здесь на самом деле как бы специально размыто, — объяснил господин Старков по поводу размытого слайда. — Это не ошибка дизайнера, он все правильно сделал, просто некоторые слайды содержат чувствительные данные, поэтому мы их немного «замулили». Вы видите визуализацию. Определенные члены правительства это все видят. Это оперативная обстановка на территории области, на постоянно действующем совещании курирующий зампред докладывает ее губернатору».

Пока этими данными могут пользоваться только главы региональных ведомств, но планируется распространить их и на замминистров.

Депутат Александр Анидалов (КПРФ) отметил, что сбор аналитической информации требует системности, которой в регионе не хватает. В тех же муниципалитетах не везде есть интернет и в достаточном количестве компьютеры, чтобы оперативно передавать данные. К тому же информацию нужно эффективно обрабатывать, считает он. «Ничего нового нет в этих дашбордах, — высказался облдеп. — При принятии решений на основе полученных данных тоже нужен правильный подход. Может, искусственный интеллект и заменит губернаторов, но мы этого не увидим».

Депутат Роман Чуйченко («Единая Россия») подчеркнул, что способность эффективно обрабатывать данные необходима для органов власти, качество управления прямо пропорционально качеству обработки данных. «Информация нужна для оперативного принятия решений, а для некомпетентных людей – это «веселые картинки», – высказался парламентарий. – Можно сколь угодно сомневаться, но цифровые методы помогают решать конкретные проблемы».

Татьяна Смирнова