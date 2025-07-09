Саратовский депутат призвал коллег прекратить быть донорами миграции

В Саратовской области необходимо решать демографические проблемы. О том, какие шаги следует предпринять, сообщил депутат Артем Чеботарев («Справедливая Россия – За Правду») во время заседания облдумы.

По словам парламентария, проблемы демографии по-прежнему остаются актуальными для региона, поскольку долгие годы область остается в антирейтинге по убыли населения. Господин Чеботарев отметил, что дело не только в снижении рождаемости: помимо естественной убыли, «солидная доля молодежи уезжает в поисках лучшей жизни в другие регионы, в основном в столицу». К уже перечисленным выше проблемам чиновник добавил низкий уровень реальных зарплат, проблемы соцсферы, социальной инфраструктуры, отсутствие доступного жилья для молодых семей, отсутствие культуры создания семьи у молодежи.

Отдельно депутат высказался о сопровождении будущих матерей. «Сегодня во многих районах области женские консультации либо перегружены, либо их попросту не хватает, — озвучил Артем Чеботарев. — Нужно менять ситуацию, причем с самого базового уровня доступности и качества консультации».

По его мнению, необходимо заняться вопросом обновления курсов для молодых родителей. Образовательные программы для молодежи должны пропагандировать, насколько хорошо уходить от инфантильного образа жизни.

Для того, чтобы саратовцы не уезжали в другие регионы в поисках лучшей жизни, которая нередко оказывается миражом, необходимо поддерживать местные инициативы. Для этого нужно расширить возможности использования средств маткапитала, введение прогрессивной шкалы маткапитала с существенным увеличением выплат на вторых и третьих детей, введение федерального стандарта льгот для многодетных, увеличение ежемесячных пособий на детей. «Если мы не начнем поддерживать людей сегодня, то через 10 лет область столкнется с коллапсом экономической ситуации», — заявил Артем Чеботарев.

Татьяна Смирнова