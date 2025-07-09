В Уфе воду отключили в 11 жилых домах и детском саду

В Калининском районе Уфы без горячей воды остались восемь зданий, сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города. Среди них жилые дома 101, 103, 103/1, 105, 107, 107/1 на Интернациональной улице, доме 1 на улице Свободы и детский сад №174. Проблему устранят сотрудники ООО «БашРТС».

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В Кировском районе без холодной воды остались дома 25, 25/3, 25/4, 25/5 на улице Авроры. Ремонтные работы проводят работники ГУП «Уфаводоканал».

Причина отключения воды, как и время завершения работ не указываются.

Венера Хисамова