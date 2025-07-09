Минфин подал иск к «Альфа инвестициям»

Министерство финансов подало иск в Арбитражный суд Московской области против люксембургской Alfa Capital Investments Holdings и ООО «Альфа инвестиции». Рассмотрение назначено на 30 июля, детали иска пока не раскрываются.

В мае правительство включило «Альфа инвестиции» в список экономически значимых организаций. Этот статус позволяет российским бенефициарам получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив иностранные холдинговые структуры.

Для реализации такой возможности требуется обращение в суд. Согласно отчетности, на конец 2024 года 100% долей «Альфа инвестиций» принадлежало люксембургской Alfa Capital Investments Holdings.