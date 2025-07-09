В Уфе под суд пойдет водитель бензовоза, обвиняемый в совершении ДТП с двумя погибшими
Уфимский райсуд рассмотрит уголовное дело в отношении 59-летнего водителя бензовоза, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
ДТП произошло в апреле на 2 км автодороги Уфа — Инзер — Белорецк. Как установило следствие, обвиняемый за рулем НефАЗа выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Chevrolet Niva. Водитель легковой машины и его супруга скончались на месте аварии.
Обвиняемый вину признал.