В Уфе под суд пойдет водитель бензовоза, обвиняемый в совершении ДТП с двумя погибшими

Уфимский райсуд рассмотрит уголовное дело в отношении 59-летнего водителя бензовоза, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

ДТП произошло в апреле на 2 км автодороги Уфа — Инзер — Белорецк. Как установило следствие, обвиняемый за рулем НефАЗа выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Chevrolet Niva. Водитель легковой машины и его супруга скончались на месте аварии.

Обвиняемый вину признал.

Венера Хисамова