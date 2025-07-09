«Россети Тюмень» направили 2,7 млн на повышение надежности электроснабжения Урая

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтной подстанции «Евра» в ХМАО-Югре. Объект питает город Урай с населением более 40 тысяч человек и порядка 50 социально значимых объектов. На технические мероприятия компания направила 2,7 млн рублей.



Энергетики отремонтировали два силовых трансформатора общей мощностью 50 МВА и 3 выключателя 110 кВ, а также провели техобслуживание 18 вакуумных выключателей 6 кВ и 10 разъединителей. Также специалисты установили современные волоконно-оптические датчики и новую систему оперативного постоянного тока с аккумуляторной батареей, чтобы защитить оборудование комплектного распределительного устройства 6 кВ от дуговых замыканий. Работы прошли без ограничения подачи электричества потребителям и завершились успешными высоковольтными испытаниями.

«Россети Тюмень» уделяют большое внимание подготовке электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО к отопительному сезону. Ремонт подстанции 110 кВ повысил надежность электроснабжения жителей и ряда социально значимых объектов Урая, в том числе аэропорта, 17 образовательных учреждений, 7 объектов здравоохранения и 11 котельных.

АО «Россети Тюмень»