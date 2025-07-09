Саратовцев будут штрафовать за нарушения на платных парковках

За нарушение правил пользования платных парковок в Саратовской области введены штрафы. Соответствующий законопроект был поддержан большинством голосов депутатов на заседании облдумы.

С обоснованием законопроекта выступил председатель комитета по городскому хозяйству, градостроительству, архитектуре, транспорту, связи и торговле Саратовской гордумы Вячеслав Тарасов. Региональный закон «Об административных правонарушениях на территории Саратовской области» необходимо дополнить новой статьей 4.9, которая вводит ответственность за нарушение правил использования платных парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и организованных органами местного самоуправления.

Господин Тарасов пояснил, что к нарушениям относятся резервирование мест на платных парковках путем установки ограждений, устройств и приспособлений, препятствующих свободному выезду транспортных средств, а также неоплата места на стоянке. За вышеперечисленные нарушения для должностных и юридических лиц предусмотрен штраф – 1 тыс. руб. В случае повторного нарушения в течение года — 1,5 тыс. руб. По мнению чиновников городской администрации, это поможет улучшить транспортную ситуацию и повысить удобства для всех пользователей дорожной сети.

С 1 июня 2025 года в Саратове организовано 12 платных парковок, 260 парковочных мест, из них 34 — для маломобильных групп.

За время действия платных парковок произошло 6726 парковочных сессий. Из них 1867 не были оплачены — 27% от общего количества. Из этого следует, что только 73% граждан оплачивают стоянки. В среднем за 12 часов одно место занимают шесть автомобилей. Полдня парковка работает бесплатно.

Депутаты поинтересовались, почему решено ввести штрафы в 1-1,5 тыс. руб. Господин Тарасов объяснил это тем, что вопрос прорабатывался, брался опыт других регионов. В связи с этим было решено установить низкие штрафы. Чиновник добавил, что физические и юрлица платят одинаково, потому что юрлица не могут повлиять на своего водителя — физлицо, который нарушает правила, а потому не могут нести за него ответственность. Однако депутатский корпус счел такое объяснение малоубедительным.

Помимо платных парковок, за этот период были созданы бесплатные стоянки. Их всего пять, а рассчитаны они в общей сложности на 246 мест. Они расположены в центре Саратова.

В итоге против законопроекта проголосовали пять депутатов. Большинством голосов он был поддержан.

Татьяна Смирнова