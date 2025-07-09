Вуз из Татарстана и «Газпром нефть» создадут платформу для исследования недр

«Газпром нефть», Университет Иннополис и Nedra Digital договорились о создании цифровой платформы для исследования недр. Об этом рассказали в пресс-службе татарстанского университета.

Соглашение о партнерстве было подписано на Петербургском международном экономическом форуме, который проходил в июне 2025 года.

Планируется, что программа на базе искусственного интеллекта позволит оперативно оценивать запасы, продуктивность и другие характеристики залежей. Платформа также поможет в изучении сложных месторождений и выборе наиболее эффективных методов для их разработки.

Директор Университета Иннополис Искандер Бариев сообщил, что трехстороннее сотрудничество позволит повысить безопасность и эффективность разработки месторождений, снизить операционные риски и ускорить внедрение цифровых решений в промышленную практику.

Диана Соловьёва