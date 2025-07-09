В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту нападения собак на женщину

В Тольятти после публикаций в социальных сетях о нападении безнадзорных собак на женщину возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что в рамках предварительного расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц и организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 7 июля около детского сада «Эдельвейс» в Автозаводском районе. Две собаки напали на женщину и причинили ей травмы. Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего»,— заявили в СУ СКР.

Алексей Алексеев