В Удмуртии создана комиссия по установлению причин смерти волонтеров в ЛНР и ДНР

В Удмуртии создана комиссия по установлению причинно-следственной связи между случаями смерти и увечьями или заболеваниями, полученными волонтерами и работниками на новых территориях России, следует из соответствующего указа главы Удмуртии. Документ опубликован на сайте правительства региона. Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, а также о Херсонской и Запорожской областях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Причинно-следственную связь будут устанавливать до истечения одного года со дня прекращения волонтерской или рабочей деятельности. К списку услуг и работ на новых территориях, попадающих под внимание комиссии, отнесли среди прочего реконструкцию объектов инфраструктуры, включая восстановление вооружения, военной и специальной техники, возведение фортификационных сооружений и позиций, а также перевозки пассажиров и грузов.