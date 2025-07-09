В Воронеже появятся еще две выделенных полосы

Еще две выделенных полосы для общественного транспорта и такси появятся в Воронеже — на улицах Ворошилова и 9 Января. Прошлой ночью на первой магистрали начали наносить соответствующую разметку. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выделенная полоса для общественного транспорта на улице Ворошилова в Воронеже

Фото: из Telegram-канала Сергея Петрина Выделенная полоса для общественного транспорта на улице Ворошилова в Воронеже

Фото: из Telegram-канала Сергея Петрина

На улице Ворошилова выделенная полоса будет организована на участке от улицы 20-летия Октября до кольца на улице Космонавтов. Первый участок «выделенки» уже появился на отрезке по направлению к 20-летия Октября.

На улице 9 Января полосу для общественного транспорта должны организовать после ремонта дорожного покрытия — на участке от пересечения с путепроводом через железнодорожные пути до Социального сквера.

Выделенные полосы в Воронеже уже действуют на ВоГРЭСовском, Чернавском и Северном мостах, а также — на улицах 20-летия Октября, Степана Разина, Плехановской, на Московском проспекте и на Ленинском проспекте. Первую «выделенку» открыли в 2020 году на Северном мосту, последнюю — на Ленинском проспекте — в 2024-м.

Алина Морозова