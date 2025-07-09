Возбуждено уголовное дело о гибели двух человек на пожаре в Сергачском округе

По факту гибели 29-летнего мужчины и восьмилетнего ребенка в результате пожара в частном доме в Сергачском округе возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По данным ведомства, пожар случился накануне в селе Яново. Причины возгорания устанавливаются. Площадь пожара составила 40 кв. м, уточнили в областном ГУ МЧС.

В ведомстве добавили, что еще одна пострадавшая была госпитализирована. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура Нижегородской области.

Владимир Зубарев