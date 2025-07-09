В Астрахани ФСИН расширяет производство спецодежды и мебели

Управление ФСИН России по Астраханской области расширяет производство спецодежды, продуктов питания и мебели. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вице-губернатор Денис Афанасьев и заместитель председателя регионального правительства Илья Волынский посетили исправительную колонию (ИК) №6. Они осмотрели цеха и ознакомились с продукцией, которая соответствует российским стандартам и сертифицирована.

Господин Афанасьев отметил, что между правительством и ФСИН заключено долгосрочное соглашение. По его словам, вовлечение осужденных в трудовую деятельность важно для их социальной адаптации. За первое полугодие 2025 года объем госконтрактов превысил 6,6 млн руб., а более 500 человек участвуют в производственных процессах. Заработок осужденных составляет от 11 до 45 тыс. руб. в месяц.

Нина Шевченко