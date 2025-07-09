Джефф Безос продал акции Amazon за $666 млн

В начале июля основатель и совладелец интернет-гиганта Amazon Джефф Безос продал почти 3 млн своих акций компании, выручив за них $665,8 млн. Об этом господин Безос уведомил американских регуляторов. Эта продажа акций стала частью его более широкого плана, в рамках которого основатель Amazon к маю 2026 года избавится от 25 млн акций компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джефф Безос

Фото: Yara Nardi / Reuters Джефф Безос

Фото: Yara Nardi / Reuters

Джефф Безос, долгое время занимавший пост гендиректора Amazon, покинул эту должность в 2021 году, после чего стало известно о его планах продать часть доли. В последние дни июня господин Безос уже продал акции компании на $737 млн. По данным телеканала CNBC, ему все еще принадлежит более 900 млн акций на сумму около $200 млрд.

Евгений Хвостик