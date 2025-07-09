Саратовский губернатор запретил отключать свет в областной психбольнице

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин утвердил список организаций с приоритетным электроснабжением. В документе указаны 886 объектов, которые нельзя отключать от электроэнергии.

В список вошли медицинские учреждения, в том числе Саратовская психиатрическая больница, и стратегические предприятия, такие как «Т Плюс» и «Саратовводоканал». Также включены объекты, находящиеся в ведении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Распоряжение направлено на обеспечение стабильной работы жизненно важных объектов. Отключение их от электроэнергии может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям.

Нина Шевченко