ООО «Эларт» добавлено в РНП за срыв контрактов в Самарской области

Комиссия Самарского УФАС приняла решение о включении ООО «Эларт» в Реестр недобросовестных поставщиков на срок два года. Поводом послужили два обращения от различных заказчиков, сообщили сегодня в региональном управлении антимонопольного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, между «Элартом» и санаторием «Лесное» был заключен контракт на поставку строительных материалов на сумму свыше 150 тыс. руб. Общество не только задержало поставку, но и поставленный товар оказался несоответствующим условиям контракта.

Также между обществом и Комплексным центром социального обслуживания населения Самарского округа был заключен контракт на поставку расходных материалов, сумма которого составила свыше 270 тыс. руб. Заказчик неоднократно обращался с претензиями, однако поставщик не исполнил своих обязательств, контракт так и не был выполнен.

ООО «Эларт» зарегистрировано в Москве, директором является Алексей Карев. Общество внесено в Реестр недобросовестных поставщиков в связи с расторжением контракта также решением УФАС по Саратовской области.

Алексей Алексеев