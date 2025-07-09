ФСБ ликвидировала диверсанта, планировавшего подрыв моста в Саратовской области

В Саратовской области ФСБ ликвидировала мужчину, планировавшего подрыв железнодорожного моста. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был застрелен. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужб, мужчина поддерживал контакты с Украиной и собирался отправиться туда после взрыва для участия в боевых действиях. У него изъяли 11 кг самодельной взрывчатки, пистолет Макарова и боеприпасы.

Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном изготовлении (ч. 2 ст. 223.1 УК РФ )и обороте взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).

Нина Шевченко