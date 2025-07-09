Акции «Башзооветснаб» повторно выставили на торги за 69,1 млн рублей

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии вновь пытается приватизировать АО «Башзооветснаб». На продажу выставлены 590,8 тыс. штук акций, составляющих 100% уставного капитала компании, сообщается на официальном сайте проведения торгов. Начальная цена лота — 69,1 млн руб., шаг аукциона определен в 3,45 млн руб., задаток — 6,91 млн руб. Аукцион состоится 12 августа, заявки будут принимать до 5 августа.

АО «Башзооветснаб», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в ноябре 2008 года. Его учредителем является министерство земельных и имущественных отношений Башкирии. Предприятие занимается оптовой торговлей лекарствами для животных, дезинфицирующими средствами, химическими реактивами, комбикормами и другими товарами зоотехнического, ветеринарного и лабораторного назначения. Уставный капитал — 59,08 млн руб. Выручка в 2024 году равнялась 30,21 млн руб., убыток — 4,75 млн руб.

Головной офис компании находится на улице Нехаева, 95 в Уфе. В собственности предприятия 36 зданий общей площадью 8,13 тыс. кв. м: административные, складские, гаражи, расположенные в Уфе, Давлеканово, Стерлитамаке, Туймазах, Месягутово, Янауле, Дюртюлинском и Янаульском районах. Административно-складское здание площадью 1 тыс. кв. м в Уфе обременено ипотекой. Общая площадь земельных участков компании — 2,6 га. Участок в Уфе площадью 9,2 тыс. кв. м и участок в Стерлитамаке площадью 3,3 тыс. кв. м также находятся в ипотеке.

Предприятие пытаются продать с 2022 года. В 2023 году компанию выставляли на торги за 62,7 млн руб. Назначенные на 11 сентября 2024 года торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Тогда начальная цена равнялась 67 млн руб.

Майя Иванова