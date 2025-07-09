Дождливая погода с грозами ожидается местами по Удмуртии до конца недели

Со среды и до конца рабочей недели температура воздуха в Удмуртии днем будет составлять 25-30°С, ночью — 13-19°С, сообщили в региональном Гидрометцентра. Ежедневно местами по региону прогнозируются кратковременные осадки разной интенсивности: от небольших дождей до ливней, возможны грозы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: медиагруппа «Центр», Коммерсантъ Фото: медиагруппа «Центр», Коммерсантъ

Синоптики предупредили, что сегодня вечером и в первой половине ближайшей ночи местами по Удмуртии ожидаются грозы и шквалистое усиление ветра до 20 м/с, в отдельных районах ливни и град.

В выходные дни ожидается понижением температуры воздуха в среднем на 1-2°С, максимальный прогрев составит до 20-25°С.