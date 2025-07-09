Бюджет первичного звена здравоохранения в Башкирии сократят на 40,6 млн рублей

Министерство здравоохранения Башкирии планирует сократить финансирование региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» на более чем 40,6 млн руб. Проект соответствующего постановления правительства региона опубликован на официальном портале республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Бюджет программы составляет 18,84 млрд руб., средства распределены по годам — с 2021-го по 2025-й. Более 14,1 млрд руб. приходится на федеральное финансирование, 3,35 млрд руб. — на республиканский бюджет, остальные затраты — на иные источники.

Поступления из бюджета России, как следует из проекта постановления, сократятся на 34,1 млн руб., а республиканская казна уменьшит ассигнования на 6,5 млн руб.

На реализации программы, по мнению авторов документа, сокращение финансирования никак не скажется. В частности, не изменилось количество объектов здравоохранения, которые планируется отремонтировать или реконструировать, а также предполагаемая оснащенность медицинским оборудованием и автотранспортом.

Идэль Гумеров