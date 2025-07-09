В Уфе пенсионер чуть не утонул под накопленным мусором

Судебные приставы Советского районного отдела принудительно вывезли из дома 77-летнего уфимца груды мусора, который он копил годами. В уборке участвовали сотрудники пожарной службы, Росгвардии, представители ЖЭУ и волонтеры. Мусор вывезли на 10 грузовых автомобилях, сообщила пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Башкирии.

Ранее суд обязал уфимца убраться в доме, однако он проигнорировал судебный акт, в отношении нарушителя было возбуждено исполнительное производство.

Как сообщает пресс-служба управления ФССП по Башкирии, пенсионер много лет собирал мусор и складывал его у себя дома. Со временем места для самого хозяина не осталось, и пенсионеру приходилось рыть тоннели в старых вещах, чтобы передвигаться по жилищу.

В декабре 2023 года хозяин едва не утонул в собственном мусоре. Сотрудники МЧС вытащили его за торчащие ноги.

Майя Иванова