Глава СКР запросил доклад по делу о нападении стаи бродячих собак на жительницу Самары

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Павлу Олейнику представить доклад об установленных обстоятельствах нападения собак на жительницу Самары. По завершению расследования главе ведомства доложат о его результатах, сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что в СМИ распространилась информация о нападении на жительницу стаи бродячих собак. Произошло это в понедельник, 7 июля, вблизи торгового центра, «агрессивные животные укусили женщину за ногу». Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. В СУ СКР возбудили уголовное дело.

Руфия Кутляева