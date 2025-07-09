В Подмосковье BMW врезался в микроавтобус с детьми

В ночь на среду на трассе в Подмосковье BMW столкнулся с микроавтобусом. Погибли мужчина и ребенок, еще восемь человек пострадали, сообщает пресс-служба МВД по Московской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разбитый BMW на месте происшествия

Фото: ГУ МВД России по Московской области Разбитый BMW на месте происшествия

Фото: ГУ МВД России по Московской области

Авария произошла около 01:00 мск на трассе Луховицы — М-5 «Урал» — Зарайск. По предварительным данным, 26-летний водитель BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Hyundai. Погиб водитель BMW и 10-летний пассажир микроавтобуса.

Водитель и еще семеро пассажиров Hyundai госпитализированы. Среди них — шесть детей в возрасте от 8 до 17 лет. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело.