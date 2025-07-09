В Оренбурге выявили ряд небезопасных детских игровых площадок

Прокурор Дзержинского района внес представление руководителям двух управляющих организацией из-за ненадлежащего состояния детских игровых площадок. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, прокуратура во время проверки выявила, что детские площадки во дворах многоквартирных домов на ул. Брестской, Дружбы и Юных Ленинцев в Оренбурге имеют дефекты. Ряд элементов «деформирован, болтовые соединения частично повреждены, нарушена целостность покрытия, а декоративные накладки отсутствуют».

По итогам рассмотрения представлений приняты меры для устранения недостатков. Один игровой комплекс демонтировали в связи с наличием угрозы для жизни и здоровья детей. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Руфия Кутляева