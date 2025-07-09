В Самарской области прорвало нефтепровод, залиты сельхозугодья

Разлив нефти и загрязнение сельскохозяйственных земель произошли в Самарской области из-за порыва на нефтепроводе. Происшествие случилось в Кинель-Черкасском районе. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Порыв устранен нефтяной компанией, но плодородный слой в ходе аварийных работ перемешан с минеральным грунтом. Площадь нарушений — 506 кв. м»,— говорится в сообщении.

Специалисты отобрали пробы почвы и отправили их в лабораторию для анализа на химико-токсические и агрохимические показатели. По итогам экспертизы ведомство примет меры в соответствии с законодательством РФ.

Георгий Портнов