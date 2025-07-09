Россияне старшего поколения стали чаще сидеть в мессенджерах и реже звонить

Россияне старше 56 лет следуют за трендом отказа от телефонных звонков в пользу мессенджеров. Востребованность традиционных средств связи за год упала среди них на 12% (по объему телефонного трафика). Сетевой трафик, наоборот, вырос на 21%. Этими данными поделились с «Ъ» аналитики Yota.

В среднем по россиянам всех возрастов «голосовой» трафик снизился на 12%, а интернет-трафик увеличился на 15%. Лидирует в отказе от старой телефонии молодежь от 14 до 24 лет — их потребление этой услуги упало на 17%. Сетевой трафик среди зумеров подрос на 11%. Аналогичная динамика у пользователей 25-35 лет: звонки «потеряли» 13%, мессенджеры нарастили популярность на 14%.

Консервативнее остальных возрастных групп — привычки аудитории 36-45 лет. Популярность телефонных звонков у них упала всего на 7%, тогда как сетевой трафик вырос на 16%. Наиболее лояльными к классической связи регионами стали Забайкальский край, Республика Тыва, Новгородская, Кировская и Мурманская области.

Аналитики Yota также сообщают, что даже на площадке мессенджеров пользователи чаще выбирают не аудиозвонки, а их видео-вариант.

Подробнее о тенденции — в материале «...».