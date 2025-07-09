Краевая госкомпания стала единственным владельцем оператора коммунальных сервисов

АО «Фонд развития Пермского края» (ФРПК, 100% акций в госсобственности) стало единственным учредителем ООО «Региональный оператор коммунальных сервисов» (РОКС), говорится в материалах «СПАРК-Интерфакс». Из состава учредителей вышло ООО «Энергосервис плюс», которое владело 52,1%. Доля госкомпании в уставном капитале выросла с 7 млн до 14,8 млн руб.

ООО «РОКС» было создано в 2022 году для организации учета и мониторинга качества коммунальных услуг. Предполагалось, что компания займется внедрением специальной автоматизированной интеллектуальной системы (АИС РОКС) на объектах социальной инфраструктуры, прежде всего в больницах, школах и детсадах. IT-продукт проводит многоуровневый анализ данных с установленных датчиков и предлагает рекомендации по сокращению потребления энергоресурсов (тепла, воды и электричества).

Интеллектуальная система была разработана пермским ООО «Айти-М». В компании считают, что ее решения могут снизить расходы на коммунальные услуги в зданиях на 20–30% и на 15–20% в помещениях, где уже есть автоматика. Предполагалось, что за пять лет все бюджетные организации в регионе должны будут перейти на специальную систему контроля подачи ресурсов.

Ранее в ФРПК заявляли, что выкупают доли у частного партнера для развития проекта. «В планах РОКС на текущий год — подключить к своей системе до 200 объектов»,— сообщил гендиректор ФРПК Юрий Аликин.

В ООО «Энергосервис плюс» считают решение государственного партнера логичным: РОКС изначально создавался краевыми властями для решения нужд Пермского края.