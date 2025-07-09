Iltalehti: в Финляндии стали чаще торговать рублями из-за санкций против России

В Финляндии зафиксирован рост торговли рублями между физлицами в профильном Telegram-канале. Это связано с санкциями Хельсинки против Москвы, сообщает газета Iltalehti.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2022 году прекратились банковские операции между Россией и Финляндией. Это создало трудности для тех, кому, к примеру, нужно перевести деньги близким в другую страну, поясняет издание. Для обхода ограничений был создан Telegram-канал «Обмен валют в Финляндии». В нем пользователи указывают сумму денег, курс, место встречи и способ обмена и так договариваются о сделке.

Чаще всего торгуют наличными рублями и евро, и иногда также украинскими гривнами. Администраторы канала рекомендуют встречаться лично, например, в торговых центрах, из-за риска столкнуться с мошенниками. Злоумышленники могут настаивать на онлайн-переводе, отмечает газета.

Iltalehti подчеркивает, что такой обмен валютой без посредников не запрещен местным законом. Ведомство, которое контролирует обменные операции в Финляндии, отслеживает только те случаи, когда хотя бы одна из сторон является юрлицом. Торговля между физлицами остается неподконтрольна властям.