В Уфе полный тезка главы татарстанской компании похитил средства с ее счета

Кировский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело 23-летнего уфимца, обвиняемого в краже (пп. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как полагает следствие, фигурант уголовного дела случайно узнал, что его полный тезка является директором и единственным владельцем компании в Татарстане. Он пришел в офис крупного банка в Уфе и, представившись менеджеру руководителем фирмы, попросил изменить в личном кабинете подключенный номер телефона, адрес электронной почты и кодовое слово.

Сотрудник банка выполнил его просьбу. Обвиняемый получил доступ к расчетному счету компании и похитил с него 595 тыс. руб.

Отмечается, что фигурант уголовного дела признал вину.

Майя Иванова