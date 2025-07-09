В Ульяновской области один человек погиб и один пострадал на пожаре в жилом доме
Пожар произошел в жилом доме в Ульяновской области во вторник, 8 июля. Происшествие случилось в селе Труслейка Инзенского района. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ
Установлено, что горело бревенчатое здание и надворные постройки. В результате происшествия погибла 62-летняя хозяйка и госпитализирован 30-летний мужчина.
Дознаватели МЧС РФ установили, что наиболее вероятной причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печей. Устанавливаются обстоятельства происшествия.