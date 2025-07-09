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В Ульяновской области один человек погиб и один пострадал на пожаре в жилом доме

Пожар произошел в жилом доме в Ульяновской области во вторник, 8 июля. Происшествие случилось в селе Труслейка Инзенского района. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ

Установлено, что горело бревенчатое здание и надворные постройки. В результате происшествия погибла 62-летняя хозяйка и госпитализирован 30-летний мужчина.

Дознаватели МЧС РФ установили, что наиболее вероятной причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печей. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Георгий Портнов