Челябинца будут судить за хранение контрафактных сигарет на 18 млн рублей

Курчатовский районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело местного жителя, обвиняемого в покупке контрафактных сигарет для дальнейшей продажи, а также в использовании чужого товарного знака. Ущерб одному из российских производителей табачной и никотинсодержащей продукции составил более 3,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Следствие установило, что 31-летний челябинец в декабре 2024 года приобрел табак с поддельными федеральными марками и хранил его в нежилом боксе в Курчатовском районе. Сотрудники полиции во время обысков нашли и изъяли у него более 142 тыс. пачек сигарет общей стоимостью свыше 18 млн руб.

Расследование уголовного дела завершено.

Ольга Воробьева