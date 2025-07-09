В Тольятти экс-директор техникума осужден за легализацию преступных денег

Прокуратура Центрального района Тольятти поддержала государственное обвинение по уголовному делу бывшего директора Тольяттинского электротехнического техникума. Он признан виновным в легализации средств, полученных преступным путем с использованием служебного положения (п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С учетом позиции гособвинителя суд назначил бывшему руководителю техникума 3 года 7 месяцев колонии общего режима со штрафом на сумму 150 тыс. руб. Также осужденный на 2 года 4 месяца лишен права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. Приговор не вступил в силу.

Установлено, что с ноября 2019 по январь 2022 года фигурант уголовного дела перечислял бюджетные деньги с расчетного счета образовательного учреждения на счет сторонней фирмы, которую учредил. Основанием для финансовых операций стали фиктивные договоры по профессиональной подготовке студентов и проведению культурно-массовых мероприятий.

После этого обвиняемый ввел в заблуждение директора подконтрольной ему фирмы и получил около 800 тыс. руб., легализованных преступным путем. Деньги он потратил на личные нужды.

Георгий Портнов